Geert Foutré is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

Vorige week stond oudgediende Gianluigi Buffon (41) voor het eerst weer tussen de palen bij Juventus.

Na 490 dagen afwezigheid verdedigde Gianluigi Buffon (41) nog eens het doel van de Italiaanse recordkampioen. Net als in zijn vorige wedstrijd met Juventus op 18 mei 2018 heette de tegenstander opnieuw Hellas Verona. Toen was Buffon kapitein en afscheidnemend titularis, nu tweede doelman na de Pool Wojtek Szczesny. Aanvoerder is nog steeds Giorgio Chiellini die bij Buffons ver...