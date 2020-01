Met de aanstelling van Milos Kostic als hoofdtrainer en Kevin Muscat is STVV een compleet andere weg ingeslagen.

Met de benoeming van Tom Van den Abbeele als sportief directeur en Jonas De Roeck als hoofdtrainer was het sportief departement medio 2018 in Belgische handen. Vorig seizoen hadden Marc Brys en zijn bijna honderd procent Belgische staf het sportieve zeggenschap op Stayen. Anderhalve maand na het ontslag van Brys heeft Stayen een internationale injectie gekregen, maar in tegenstelling tot zijn voorgangers wil Kostic opnieuw aanknopen met het DNA van de club. Kostic is namelijk een aanhanger van een agressieve speelstijl - voor elke bal gaan en voor elke vierkante meter vechten - en hij beloofde al om de voetbalfilosofie waarmee het Truiense publiek is opgegroeid uit te dragen op Stayen. Met Kevin Muscat krijgt sportief directeur Andre Pinto een adviseur onder zich die van buitenaf de ploeg zal analyseren en advies zal geven over het team, de trainingen en de wedstrijden. Hier en daar wordt beweerd dat de 46-jarige Australiër op middellange termijn het hoofdtrainerschap zal krijgen op Stayen, maar die beslissing ligt nog niet vast. 'Muscat brengt bakken ervaring mee vanuit Australië', aldus persverantwoordelijke Fiorenzo Mostien. 'Hij zal niet op het veld staan en niet in de dug-out zitten, maar van op een afstand alles volgen en van daaruit conclusies trekken.' Sinds de overname van STVV door de Japanners in november 2017 zijn de Limburgers al toe aan hun vierde trainer. De ambitie om de club in een stabiele omgeving te laten groeien is er, maar het is nog wachten op de uitwerking. 'De stabiliteit van een technische staf waarborgen in een omgeving waar alles aan een hoge snelheid vooruitgaat is niet evident', aldus sportief directeur Pinto. 'De twee belangrijkste gebieden waar je stabiliteit moet nastreven, is het financiële en het sportieve. In het geval van STVV betekent het dat we mee moeten doen voor een plaats in de middenmoot en niet tegen de degradatie moeten strijden. Ik geloof dat we op dit moment beide parameters onder controle hebben. En we zullen hard blijven voort werken om ons op elk domein te blijven verbeteren.'