Cagliari Calcio draait zowaar mee bovenin de Serie A. Met dank aan ene Radja Nainggolan.

'Zelfs de meest optimistische voorspellingen hadden dit niet kunnen voorzien', zei Rolando Maran, de coach van Cagliari Calcio na de eclatante 5-2-overwinning tegen Fiorentina afgelopen zondag. ' Radja is in staat om buitengewone dingen te brengen en dan moet je gewoon achterover leunen en applaudisseren.' De lof voor onze 31-jarige landgenoot is meer dan terecht: Nainggolan is de motor van Cagliari. Tegen Fiorentina lanceerde hij met drie assists zijn ploegmaats op weg naar een 4-0-voorsprong en in de 65e minuut zette hij de kroon op het werk met een kanonsko...