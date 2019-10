Cameron Vandenbroucke, 'dochter van' en renster bij Lotto-Soudal, heeft een plan. Vanaf 2021 wil ze zich helemaal toeleggen op het wielrennen. Ze wil aftasten of ze net als haar vader, die op 12 oktober exact 10 jaar geleden overleed, de Belgische wielerfans in vervoering kan brengen.

Een paar uur voor dit interview lag Cameron Vandenbroucke ergens in een greppel te bekomen van een bijna-botsing met een personenwagen. De netels kietelden haar zongebruinde onderbenen en gaven de nodige prikkels om haar te doen beseffen dat ze aan een groot drama was ontsnapt. 'Ik had voorrang, maar de bestuurder van de auto heeft mij wellicht niet gezien', vertelt ze. 'Naast de weg liep er gelukkig een gracht en ik ben er met volle snelheid in gereden om een aanrijding te vermijden. Ik was in shock... Mijn opa heeft het al dikwijls herhaald: 'Je vertrekt met de fiets, maar je weet niet of je ooit terugkomt.' De risico's van het vak zeker? Maar de dood van Bjorg Lambrecht heeft mij opnieuw doen inzien dat wielrennen een gevaarlijke sport is.'

...