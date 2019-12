Canada pronkt graag met zijn multicultureel imago, maar de realiteit in de populairste sport van het land is totaal anders, zoals onlangs wéér eens bleek.

Don Cherry (85) roept al langer gemengde gevoelens op in Canada. Gerespecteerd om zijn carrière als speler (1954-1972) en coach (1974-1980) in de National Hockey League, maar controversieel als analist van Coach's Corner, het programma dat hij 33 jaar lang presenteerde. Tot hij in de aanloop naar Remembrance Day (11 november) uithaalde naar Canadese immigranten: 'Jullie, mensen die naar hier komen, houden van onze manier van leven, van onze melk en van onze honing. Het minste dat jullie kunnen doen is een paar dollar betalen voor een herdenkingskla...