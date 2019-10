Lyle Taylor, spits van Charlton Athletic, vindt dat er te weinig aan racisme gedaan wordt in Engeland. In The Guardian neemt hij geen blad voor de mond.

De titel van een artikel bepaalt vaak of iemand het al dan niet wil lezen. Het is een mantra die er bij elke journalist ingepompt wordt. Bij het interview met Lyle Taylor in The Guardian is dat alvast goed gelukt: 'We gaan racisme niet uit de wereld helpen met een stomme hashtag.' De desillusie van de 29-jarige aanvaller van tweedeklasser Charlton Athletic, zelf een handvol keer het slachtoffer van racisme, is groot. 'Naar mijn gevoel wordt er niks gedaan', windt hij zich...