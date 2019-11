Hij nam nog geen ontslag als lid van de raad van bestuur van de Pro League, maar Vincent Mannaert was vorige week wel niet op de vergadering. Hij en zijn club evalueren dezer dagen hun engagement.

Stapt na Bart Verhaeghe, die zijn ontslag indiende als ondervoorzitter van de voetbalbond, ook Vincent Mannaert op uit zijn functies in Brussel? Het kan. Mannaert, zo hoor je, denkt dezer dagen na over zijn engagement binnen de Pro League; extra werk dat de voorbije jaren vaak tot niets leidde. Hij doet dat op de achtergrond, de CEO van Club Brugge was niet aanwezig op de raad van bestuur van vorige week maandag én evenmin op de Algemene Vergadering van 12 september. Misschien volgt eind dit jaar definitief uitsluitsel, als op 17 december een nieuwe Algemene Vergadering bij mekaar komt.

...