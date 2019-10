Op 17 oktober viert Leeds United Football Club zijn honderdste verjaardag zoals eeuwelingen dat horen te doen. Mijmerend. Vroeger was het beter, mijnheer.

Remember Lierse. De gepensioneerde stadiongids van Leeds United werd er horendol van. Wat die twee woorden, ingewerkt op een bord in de spelerstunnel op Elland Road, betekenden? En wie of wat was Lierse? Hij had het verhaal al honderden keren verteld. Over die gitzwarte woensdagavond, 29 september 1971, toen The Peacocks in de eerste ronde van de UEFA Cup met 0-4 door dat clubje uit België werden vernederd. Het was de zwaarste nederlaag in Europa, die Leeds in september 2000 op bezoek in Camp Nou nog eens overdeed. Maar Lierse hakte er nog net iets zwaarder in.

