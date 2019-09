Hij groeide op in het ijshockeygekke Canada. En toch werd Cyle Larin (24) profvoetballer. Met als inspiratiebron: zijn alleenstaande moeder, die zich te pletter werkte om haar kinderen een toekomst te geven.

' With the first pick of the 2015 MLS SuperDraft Orlando City FC select, from the University of Connecticut, Cyle Larin.' Het filmpje is nog altijd te zien op YouTube, hoe de 19-jarige Cyle Larin in januari 2015 als eerste gekozen wordt in de draft van de Amerikaanse Major League Soccer. Waarop zijn UConn-teamgenoten uit de bol gaan en Larin zijn handen voor het gezicht slaat. Uit ongeloof. En blijdschap. Zijn droom, profvoetballer worden, gaat eindelijk in vervulling.

...