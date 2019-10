Geert Foutré is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

Vanavond/dinsdagavond speelt Eupen tegen Kortrijk. Bij de Panda's is Danijel Milicevic de man die de ploeg terug aan het voetballen kreeg en van de laatste plaats hielp wegkomen.

Sinds de overname door Aspire in 2012 zorgde het thuisduel van KAS Eupen met Anderlecht vrijdag voor een recordopkomst. Liefst 5802 kijkers zagen hoe de thuisploeg, met achttien nationaliteiten in de 30-koppige kern en zeventien nieuwe spelers, stilaan vorm krijgt. 'Als je zo veel veranderingen in één mercato doet, moet je extra geduld hebben', predikte algemeen en sportief directeur Christop...