Werkloos, de voorbije maanden fit geraakt bij de beloften van Club Brugge, een onverhoopt contract bij KV Oostende getekend en woensdag bekeren tégen Club Brugge, een oude liefde. De blauw-zwarte jaren van Joseph Akpala (33).

Vier seizoenen Club Brugge, 56 goals en 20 assists in 168 matchen. Voor een spits niet meteen statistieken om over naar huis te schrijven en toch zit Joseph Akpala in de blauw-zwarte harten. Een wroeter. Nooit opgeven. Alsof No Sweat No Glory voor hem lijkt uitgedacht. Bescheiden, ook wanneer hij in de zomer van 2008 voor om en bij de drie miljoen euro naar Club (in reconversie) trekt. 'Ik zal gewoon mijn best doen', zegt hij in zijn eerste interview in Brugge.

