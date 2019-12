François Colin ziet dat de kloof tussen de grote en kleine voetballanden een canyon aan het worden is en dat d FIFA daar niet meteen verandering in wil brengen.

Voor het eerst in de geschiedenis treden in de knock-outfase van de Champions League alleen ploegen uit de vijf grote voetballanden aan. Vier ploegen uit Engeland en Spanje, drie uit Duitsland en Italië en twee uit Frankrijk. De rest van het continent is uitgesloten, de Europese Superliga is een feit. Voor de Europese topclubs wellicht het ultieme bewijs dat een gesloten competitie er niet snel genoeg kan komen.

...