Na de Japanse competitie is de Belgische Jupiler Pro League de eerste klasse met de meeste Japanse voetballers in actie. Met Yuki Kobayashi zitten we aan tien.

Japanse profvoetballers houden van voetbal in de lage landen. Zijn ze in de Primera División en in de Premier League met amper twee, in de Bundesliga met vier en in de Serie A met slechts eentje (de van STVV overgenomen verdediger Takehiro Tomiyashu), dan hebben Belgische en Nederlandse profclubs er veel meer in hun rangen lopen. In de Nederlandse eredivisie lopen er zes, in de Belgis...