François Colin heeft het in zijn wekelijkse column over de voor- en nadelen van de politieke hervorming van de RSZ-voordelen.

In de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen kwam het woord sport een half jaar terug nauwelijks voor. Na de culturele wereld heeft de politiek plots ontdekt dat ook in het voetbal te besparen valt. Dat is op zichzelf geen probleem, er is op deze plek al vaker voor gepleit, wel dat men dreigt van het ene in het andere uiterste te vervallen.

...