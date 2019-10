Hij kent een rotslecht seizoen, maar Daniel Ricciardo loopt toch met een brede glimlach door de paddock.

Vier keer moeten opgeven, geen enkele keer op het podium geraakt, in 16 grands prix amper 34 puntjes bijeen geharkt en daardoor slechts tiende in de WK-tussenstand, die nog altijd wordt aangevoerd door Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. En toch blijft Daniel Ricciardo (30) hoopvol. De Australiër deed alleen in zijn eerste twee volledige seizoenen (2012 en 2013) bij Scuderia ...