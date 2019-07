Ajax' succesploeg staat voor een transformatie, maar ondertussen moet het zich opmaken voor de voorrondes van de CL, zo meldt Voetbal International.

Ajax speelde in mei nog de halve finale van de Champions League, maar de kampioen van Nederland meldt zich dit jaar weer gewoon voor de voorrondes van het miljardenbal. Trainer Erik ten Hag noemt die duels in Voetbal International 'de wedstrijden van het jaar. Die je ook nog eens speelt in de moeilijkste periode.'

