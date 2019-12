Aan stoppen denkt hij nog niet, maar Roger Federer bereidt wel al zijn toekomst voor. Hij gaat, onder andere, sportschoenen maken.

Vorig jaar in september zette Roger Federer (38) een punt achter zijn samenwerking met Nike, de Amerikaanse sportgigant die hem meer dan twee decennia had begeleid en gesponsord. Verrassend nieuws, maar de cijfers verduidelijkten veel. Bij Nike cashte hij de laatste tien jaar maar 85 miljoen euro, Uniqlo wilde een veelvoud - 256 miljoen, gespreid over 10 jaar - betalen voor zijn nieuwe global brand ambassador. Het Japanse sportmerk had geen tennisschoeisel in het gamma, dus bleef hij het voorbije jaar zijn hagelwitte Nikeschoenen trouw. Maar ook dat verhaal...