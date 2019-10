Vanavond/dinsdagavond komt de voetbalelite van Parijs naar het Jan Breydelstadion, fort van een Brugse volksheld. Hoe loopt het eigenlijk bij Paris Saint-Germain?

De competitie was amper een week bezig en het rommelde al in de kleedkamer van Paris Saint-Germain. Of beter: het rommelde nog altijd. Na winst op de openingsspeeldag tegen Nîmes (3-0) moest PSG bij Stade Rennes door het stof. Edinson Cavani had de score geopend en er leek geen vuiltje aan de lucht, maar de enthousiaste thuisploeg tekende voor de verrassing van de speeldag. 2-1, niet eens onverdiend, en op de parking was een journalist van Le Parisien getuige van een bizar gesprek tussen twee basisspelers.

...