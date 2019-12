Vier dagen voor zijn 17e verjaardag maakte hij zijn debuut in de Jupiler League, scoorde bij zijn eerste basisplaats en verdreef Derrick Luckassen naar de rechtsachter. Portret van Marco Kana, een Brusselse ket die straks moet concurreren met Vincent Kompany.

Eén anekdote typeert perfect de figuur Marco Kana, die vernoemd werd naar zijn grootvader Marc. We zijn eind september wanneer Kana na weken revalideren van een spierblessure weer fit is. De dag na Club Brugge-Anderlecht bij de U18 komt hij trainer Stéphane Stassin tegen op Neerpede. 'Het eerste wat Marco mij vroeg was waarom ik hem niet geselecteerd had voor de match in Brugge', herinnert Stassin zich. 'Hij was al een vaste waarde in de A-kern, maar hij voelde zich niet te goed om een wedstrijd te spelen met de U18. Die jongen houdt gewoon van het spelletje en identificeert zich helemaal met Anderlecht.'

...