De vrouwen van RSC Anderlecht geven het voorbeeld: 'Het is een mirakel waar we nu staan'

Alain Eliasy Journalist bij Sport/Voetbalmagazine

Anderhalf jaar nadat Marc Coucke het vrouwenvoetbal in rep en roer zette, beleven de vrouwen van Anderlecht wellicht hun mooiste Europese campagne in de clubgeschiedenis. Indien het vanavond Kazygurt uitschakelt, wacht er in de Champions League een echte klepper.

Laura De Neve: 'De Champions League is een manier om spelers hier te houden.' © BelGaimage