Sedert hij meer dan een jaar geleden bij Antwerp arriveerde, pendelt Didier Lamkel Ze tussen geniaal en gek. Voorlopig behoudt hij het vertrouwen van het Antwerpse clubbestuur, dat zich bewust is van zijn sportieve en financiële potentieel. Een psychoanalytische blik op het parcours van een Ontembare Leeuw.

Van gelach naar gescheld en van dwaze vergelijkingen naar verbijstering alom. In een tijdspanne van een dikke minuut wekt Didier Lamkel Ze op 29 augustus een breed scala aan emoties op. Met een kopbalgoal lijkt hij Antwerp te verzekeren van de kwalificatie voor de Europa League. Lamkel Ze viert dit door de hekken van het Koning Boudewijnstadion te beklimmen, hetgeen hem een tweede gele kaart oplevert. Hierop trekt de Kameroener zijn truitje uit en zwaait het heen en weer voor de neus van de scheidsrechter, alsof hij wil laten zien wie de echte baas is in dit spel. De held die in een flits van zijn voetstuk viel, mag naar de kleedkamer. Zijn ploegmaats blijven met negenen achter op het veld, te weinig om AZ af te houden.

...