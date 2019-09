Dit weekend de Brugse derby, volgende week woensdag Champions Leaguevoetbal. En twee keer zal Dirk De fauw, sinds januari burgemeester van de stad, een aandachtig toeschouwer zijn. Een gesprek.

Het is druk aan het Brugse stadhuis, waar toeristen in- en uitlopen, foto's nemen en zich vergapen aan bruiden en bruidegoms. Want: vrijdag, traditiegetrouw de dag waarop huwelijken met de precisie van bandwerk worden voltrokken. Niets dan lachende gezichten en mooie toekomstplannen.

...