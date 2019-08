Dirk Huyck praat over Propere Handen: 'Ik las vanalles dat niet klopte, maar kon me niet verdedigen'

De affaire Propere Handen en de vermeende omkoopzaak tijdens de wedstrijd Waasland-Beveren - KV Mechelen hakte in op het leven van voorzitter Dirk Huyck en de clubwerking. Nu praat hij er voor het eerst (en het laatst) over. Een openhartige getuigenis. 'Ik las van alles dat niet klopte, maar kon me niet verdedigen.'

© koen bauters