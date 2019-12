In juni 2019 kwam Eden Hazard terecht bij de club waar hij altijd al van droomde: Real Madrid. Bovendien wordt die dan ook nog eens getraind door Zinédine Zidane, zijn jeugdidool. Een openhartige terugblik op de eerste helft van het seizoen.

We schrijven vrijdag 23 november. Eden Hazard heeft een rode gewatteerde jas aangetrokken. Een zwarte muts beschermt zijn voorhoofd. De kapitein van de Rode Duivels ontvangt ons in Valdebebas, het trainingscentrum van Real Madrid, in een groot salon versierd met foto's en boeken over de club. Hier mag niet iedereen zomaar komen.

...