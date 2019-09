Eden Hazard moet de Messias van Real Madrid worden

De verwachting was dat Zidane bij zijn terugkeer in maart met de grote bezem door de selectie zou gaan. Maar Zizou bleek slechts over een Swiffertje te beschikken en nu is Hazard de enige, échte nieuwkomer.

Eden Hazard kijkt bedenkelijk. Zijn eerste weken in La Liga liepen niet zoals verhoopt. © belgaimage