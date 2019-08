Antonio Conte moet en wil Inter op het niveau van Juventus hijsen, de club die hij destijds zelf terug aan de top bracht. Lukt hem dat kunstje nog eens?

In zijn biografie Ik denk, dus ik speel herinnert Andrea Pirlo zich nog de eerste dag onder de nieuwe trainer van Juventus, Antonio Conte: 'In de bergen op trainingskamp verzamelde hij ons in de gymzaal: 'Jongens, jullie eindigden de afgelopen twee jaar zevende. Vreselijk. Voor zo'n onzin ben ik niet naar hier gekomen. Het wordt tijd dat we ophouden met zo slecht te zijn. Jullie moeten maar één ding doen: mij volgen. Wat jullie nodig hebben, allemaal, is dezelfde drive als ik.''

...