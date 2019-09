'Eerst het kot, dan de varkens': Westerlo herleeft sinds de komst van de Turken

Na bijna 40 jaar als voorzitter verdween Herman Wijnants deze zomer van het voorplan bij KVC Westerlo. De Turkse zakenman Oktay Erçan zwaait nu de plak in 't Kuipje. Wat veranderde er al en wat zit nog in de pijplijn? 'De laatste jaren zaten we continu in overlevingsmodus. Nu hebben we weer zuurstof.'

Maxime Biset en zijn ploegmaats vieren een goal tegen Roeselare. De sfeer zit er bij de Kempenaars goed in. © BELGAIMAGE