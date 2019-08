De 21-jarige Eike Bansen is (voorlopig) de nieuwe nummer één onder de lat bij Zulte Waregem, ten nadele van clubicoon Sammy Bossut.

Januari 2018. Nicola Leali, de gehuurde keeper van Juventus, heeft in negen matchen bij Essevee niet kunnen overtuigen en wordt teruggestuurd naar Italië. Een nieuwe tweede/derde keeper komt toevallig op de radar van Zulte Waregem op de winterstage in Marbella, tijdens een oefenmatch tegen Borussia Dortmund. Daar staat Eike Bansen in het doel, inderhaast naar Spanje gevlog...