Eliud Kipchoge wil als eerste loper onder de twee uur duiken

Chris Tetaert Journalist bij Sport/Voetbalmagazine

Hij had geen zin in de marathon op het WK in Doha, want olympisch kampioen Eliud Kipchoge (34) is ambitieuzer. Morgen/zaterdag wil hij in Wenen als eerste loper onder de twee uur duiken.

Kipchoge probeerde twee jaar geleden al eens onder de 2 uur te duiken, maar kwam 25 seconden tekort. © Belga Image