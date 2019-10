Nadat hij als assistent van Michel Preud'homme bij Standard vertrok, begon Emilio Ferrera aan iets heel nieuws als T1 bij Dudelange. Dat avontuur duurde slechts drie maanden.

1 Op 17 september - drie maanden na je aankomst in Dudelange, zeven dagen na de komst van Bertrand Crasson als ondersteuning en twee dagen voor de eerste Europa Leaguewedstrijd - werd je ontslagen. Jullie stonden op dat moment twaalfde in de competitie, met 4 op 15. Wat is er gebeurd?

