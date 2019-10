Op weg naar de WNBA-finale kreeg Emma Meesseman (26) een nieuwe bijnaam: Emma Buckets. Omdat ze meer dan ooit korven scoorde, vaak vanachter de driepuntlijn. Hoe ontwikkelde de 1m92 grote basketbalspeelster zich tot een van 's werelds beste scherpschutsters?

'F ACTS!!!' Met een korte tweet aan zijn 44 miljoen volgers bevestigde LeBron James wat Kyle Kuzma, zijn LA Lakersploegmaat, even ervoor had gepost: ' Meesseman is cash flames!' Met eigen ogen had James, 's werelds bekendste NBA-speler, de Belgische aan het werk gezien in de vierde halvefinalewedstrijd van de WNBA, tussen de Las Vegas Aces en Meessemans ploeg Washington Mystics. Emma Buckets scoorde daarin 22 punten, waaronder vier op vier driepunters, plus de beslissende korf een halve minuut voor het einde. Goed voor een ticket tot haar eerste WNBA-finale, die op het moment dat u dit verhaal leest ofwel afgelopen is - de vierde match tegen Connecticut Sun vond dinsdagnacht plaats - of donderdagnacht in een beslissende game five zijn ontknoping kent.

