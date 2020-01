In juli 2019 begon voor Fanny Lecluyse (27) en Emma Plasschaert (26) het aftellen naar de Olympische Spelen in Tokio, één jaar later. De zwemster en de zeilster hebben veel meer met elkaar gemeen dan een fascinatie voor water. Tijd voor een eerste dubbelgesprek.

Half december, 17.30 uur. Gehuld in een palet van paarsoranje kleuren vallen de laatste zonnestralen van de dag langzaam over het olympisch zwembad van de Gloria Sports Arena. Zoals ook de temperatuur, over de middag opgelopen tot 18 graden, stukje bij beetje afneemt. Van de intredende koude hebben Fanny Lecluyse en Emma Plasschaert echter geen last. In aanpalende banen werken ze tijdens deze preolympische stage in Belek hun laatste lengtes in het water af. Lecluyse uiteraard wat rapper, maar ook Plasschaert klieft, als zeilster, verrassend snel door het water, met een ogenschijnlijk goede, krachtige schoolslagtechniek.

...