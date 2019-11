Vanaf vanavond/dinsdagavond is Christophe Sercu alleen wedstrijddirecteur van de Gentse zesdaagse. Hij treedt daarmee definitief in de voetsporen van zijn zes maanden geleden overleden vader.

Vrijdagavond wordt er in de Gentse zesdaagse een Memorial Patrick Sercu gereden, een ploegkoers over één uur. Het is een eerbetoon aan de man die verweven was met het Gentse Kuipke. Als renner, als wedstrijddirecteur en als medeorganisator. Patrick Sercu gaf die passie al lang geleden door aan zijn enige zoon Christophe. Die staat deze week in zijn plaats langs de ovalen baan om als wedstrijddirecteur vanuit de wedstrijdtoren de gebeurtenissen te volgen. Zoals dat eigenlijk de afgelopen twee jaar het geval was toen de gezondheid van zijn vader achteruitging.

...