Na alweer een aantal racistische voorvallen in de Premier League willen Twitter en Facebook de strijd tegen racisme opschroeven.

Als we alle racistische incidenten van het afgelopen seizoen in Engeland hier zouden opsommen, komen we papier tekort. Volgens Kick It Out, een Britse organisatie die racisme en discriminatie wil tackelen, werden er afgelopen seizoen 274 racistische incidenten gerapporteerd in het Engelse voetbal, van de laagste afdeling tot de Premier League. Dat is een stijging met 43 procent ten opzichte van het seizoen ervoor (192).

...