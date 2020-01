Cyriel Dessers dook de winterstop in als topschutter van de Nederlandse Eredivisie. Na OHL, Lokeren, NAC en FC Utrecht vindt de Belgische spits bij Heracles Almelo eindelijk de erkenning die hij zocht: 'De eerste jaren van mijn carrière was ik misschien iets te dankbaar voor de kans die ik had gekregen.'

Cyriel Dessers (25) is geen profvoetballer als alle anderen. De vraag of hij in een drukke eindejaarsperiode, waarin hij gesolliciteerd wordt door media in Nederland en België, nog tijd wil maken voor een interview met Sport/Voetbalmagazine, beantwoordt hij met een enthousiast whatsappje: 'Heel graag.'

Cyriel Dessers (25) is geen profvoetballer als alle anderen. De vraag of hij in een drukke eindejaarsperiode, waarin hij gesolliciteerd wordt door media in Nederland en België, nog tijd wil maken voor een interview met Sport/Voetbalmagazine, beantwoordt hij met een enthousiast whatsappje: 'Heel graag.' Steeds beschikbaar, steeds met de glimlach, steeds enthousiast. Zo leerden we hem al kennen bij zijn doorbraak in Lokeren en zo blijkt de sympathieke Limburger ook vandaag, drie jaar en drie clubs later, nog altijd door het leven te gaan. Dat komt, zo verklaarde Dessers in een eerder gesprek met dit blad, omdat hij het profvoetbal eigenlijk nooit echt als plan A beschouwde. Toen hij bij de beloften van OH Leuven voetbalde, was dat mede in functie van zijn studies rechten in Leuven - Dessers zag zichzelf later als jurist aan de slag gaan. Het was pas bij het Sporting Lokeren van Peter Maes dat de dan al 19-jarige spits begon te geloven in een beroep als profvoetballer. En kijk, sindsdien loodste hij NAC Breda - waar hij clubtopschutter werd met 29 goals - terug naar de Eredivisie, speelde hij twee fatsoenlijke seizoenen bij FC Utrecht (19 goals) en staat hij nu met Heracles Almelo netjes in de middenmoot van diezelfde Eredivisie geparkeerd. Als voorlopig topschutter in de competitie bovendien.We ontmoeten hem vlak voor de kerstfeesten in een bistro aan het MAS in Antwerpen, de stad waar hij verbleef toen hij voor NAC Breda voetbalde. We bedanken hem voor zijn enthousiast whatsappberichtje, maar Dessers wuift de lof weg: 'Misschien dat spelers bij Barcelona of Real Madrid na een tijdje denken: moet dit nog? Wééral?! Maar iedereen die daaronder zit... ( kijkt bedenkelijk) Voor ons profvoetballers is dit een kleine moeite, het hoort bij onze job. Wij hebben al het geluk dat we goed onze boterham kunnen verdienen met iets dat we graag doen. Ik weet dat jullie ook maar jullie werk proberen doen. En dan neem ik liever mijn tijd om ervoor te zorgen dat het interessante stukken zijn die het publiek te zien of te lezen krijgt. Daar heeft iedereen baat bij. Mezelf incluis. Weinig mensen in België kennen mijn verhaal - ik speel in het buitenland en ben geen Rode Duivel -, dus is dit voor mij evenzeer een kans om hen van mijn bestaan te laten weten.' Tegenwoordig sta je volop in de spotlights. Daar geniet je van? Cyriel Dessers: 'Topschutter in de Eredivisie en speler van de maand november, dat brengt blijkbaar iets teweeg. Plezant om die erkenning te krijgen. Maar ik heb genoeg jaren gekend zonder, dus ik ga nu niet plots veranderen. Ik blijf simpelweg een liefhebber van het voetbalspelletje. Anderzijds: jij weet goed genoeg dat het een harde wereld kan zijn, dus ik begrijp ook spelers die zich meer afsluiten van alles wat errond hangt.' Kan jij goed om met kritiek? Dessers: 'Denk ik wel. Ik vind het belangrijk dat mensen hun mening kunnen geven. Net zoals ik mij ook niet zal inhouden na een slechte wedstrijd. Dan zeg ik mijn gedacht, zowel in de kleedkamer als in de pers. Als je dat correct en met respect doet, moet dat kunnen.' Nooit problemen mee gekregen? Dessers: 'Niet echt. Bij Lokeren ben ik wel meermaals in de clinch gegaan met Peter Maes. Een trainer die je hard kon aanpakken, maar die ook wel aanvaardde dat je iets terug zei. Dat was zelfs wat hij beoogde: een beetje vuur in de groep. Stijn Vreven (die hem bij NAC coachte, nvdr) was een gelijkaardig type. Bij andere trainers merkte ik dat die eerlijkheid soms minder geapprecieerd werd. Dan was ik eerder het jonkie dat beter zou zwijgen.' Stijn Vreven vond je wel wat te gemakzuchtig. Heeft hij gelijk? Dessers: 'Die perceptie is geleidelijk aan ontstaan, omdat ik als jonge gast wel eens de speelvogel kon uithangen. Eens mensen dat beeld van je hebben, geraak je daar moeilijk van af. Ik denk dat ik die perceptie nu pas aan het keren ben. Zeker in het voorbije jaar heb ik geleerd wat het betekent om prof te zijn, naar voorbereiding, voeding, verzorging toe. Al heb ik misschien soms wel iemand nodig die me scherp houdt, ook wanneer het goed gaat. Mijn huidige trainer Frank Wormuth doet dat ook.' Zijn er zaken die hij steeds moet herhalen tegen jou? Dessers: 'Dat ik in twee tijden moet spelen. Daar hebben we al vaak over gediscussieerd. Ik ben van nature een spits die graag in één tijd kaatst. Hij vindt twee tijden beter, omdat de pass dan accurater zal zijn en je zo dus eigenlijk tijd wint. Dikwijls staat hij langs de lijn mijn naam te roepen en steekt twee vingers in de lucht. In twee tijden voetballen!' ( lacht) Heeft het een tijdje geduurd voor je zelf overtuigd geraakte van je kwaliteiten als aanvaller? Dessers: 'De eerste jaren van mijn carrière was ik misschien iets te dankbaar dat ik deze kans kreeg. Ik was blij dat ik er overal bij mocht zijn. In de Europa League, in die nieuwe stadions... Maar op een bepaald moment wil je hogerop en besef je: ik moet mezelf meer pushen.' Hoe zou jij jezelf definiëren als spits? Een goaltjesdief? Een targetman? Een werkmier? Dessers: 'Ik vind mezelf alleszins meer dan een goaltjesdief. Ik kan wel een goal maken, maar ik voel graag de bal en ben graag op andere manieren belangrijk voor de ploeg: de boel opzwepen, druk zetten, balletje bijhouden, dribbelen, een-tweetjes opzetten. In mijn topjaar bij NAC deelde ik dertien assists uit en nu zit ik ook weer aan zes, dat is best veel. 'Meestal zeggen mijn trainers: als ik alle taken invul, zal de ploeg daar sowieso wel bij varen en komen de kansen en goals vanzelf. Je moet dus niet op de goals focussen maar op het werk. Een goeie les. Sommige trainers vinden het lastig dat ik in niets uitblink en weten niet goed wat ze van mij moeten denken. Ik scoor op alle onderdelen van het voetbal redelijk goed, maar nergens supergoed.' Zie jij jezelf functioneren in een elftal als dat van Ajax? Dessers: 'Ik denk wel dat het er als spits makkelijker voetballen moet zijn. Omdat je altijd dominant speelt en meer in de zestien meter komt. Maar dan moet je het wel doen. De concurrentie is er veel groter. De spitsen die ze daar nu hebben zijn nog zoveel beter dan ik. Ajax is momenteel Europese top.' Eind november scoorde jij wel in een volle Johan Cruijff Arena. Een hoogtepunt? Dessers: 'Goh, we verliezen daar 4-1 hè. Het was een doelpuntje vlak voor affluiten. Ik vond het wel leuk mij eens te kunnen meten met die topverdedigers, Daley Blind vind ik echt een klasbak. Maar aan de omstandigheden wen je. Met Utrecht heb ik bijvoorbeeld in de nieuwe voetbaltempel van Zenit Sint-Petersburg gespeeld, 70.000 man, het indrukwekkendste dat ik al zag. Ik stond toen tegen Branislav Ivanovic, een legende van Chelsea FC, mijn favoriete club. Toen ben ik na de match toch zijn shirtje gaan vragen. In een interview vooraf vertelde hij zelfs dat ze moesten opletten voor mij. Een gloriemomentje. ( lacht) Dat zo iemand mij kent... maar eens op het veld ga ik vanaf de eerste minuut vol in duel. Mijn ouders en broer vergezelden me Europees naar Poznan, de ronde er voor, waar ik het beslissende doelpunt maakte. Dat blijft tof.' Bij Utrecht heb je gewerkt met Ajax-trainer Erik ten Hag, wat maakt hem zo succesvol? Dessers: 'Zijn tactische besprekingen waren van uitzonderlijk hoog niveau. In de kleedkamer bij Utrecht zegden we al tegen elkaar: die traint ooit aan de Europese top. Hij kan een ploeg heel goed neerzetten, met een duidelijk plan, aangepast aan elke tegenstander. Met kleine accentverschuivingen of details zorgde hij ervoor dat we de tegenstander in de war brachten en konden overklassen. Ik heb maar zes maanden met hem kunnen werken, maar in die zes maanden heb ik wellicht de grootste evolutie doorgemaakt als voetballer. Ten Hag maakt spelers zoveel beter.' Herken je bij dit Ajax tactische zaken van bij Utrecht? Dessers: 'Helemaal. Alles draait rond flexibiliteit. Met Heracles konden we bijvoorbeeld in de aanvangsfase goed druk zetten en hun opbouw verstoren, maar dan grijpt hij meteen gepast in door bepaalde posities te verschuiven: met twee, drie of vier opbouwen, middenvelders die uitzakken,... zo kregen ze toch weer grip op de wedstrijd. Ook belangrijk in zijn systeem zijn de loopacties: zelfs als je de bal niet krijgt, weet je dat je daardoor anderen vrijspeelt. Dat zie ik heel erg terug bij Ajax.' Hoe zou je Heracles als club beschrijven? Dessers: 'Een van de minder bekende clubs voor Belgen, met een klein maar modern stadion dat bijna altijd vol zit. Ze zien zichzelf als ontwikkelingsclub, die spelers een nieuwe kans geeft of uit lagere reeksen wegplukt. Een strategie die al jaren loont, gemiddeld gezien zijn ze de voorbije jaren de negende club in Nederland. Vorig seizoen hebben ze maar nipt Europees voetbal gemist.' 'Heracles is een goeie club voor spitsen. Samuel Armenteros, Wout Weghorst en Bas Dost konden hier allemaal ontbolsteren. Hopelijk geraak ik ook in dat lijstje.' Zoals het nu loopt, zullen er wel al aanbiedingen zijn? Dessers: 'Je voelt dat er dingen in beweging komen, maar ik ben daar niet mee bezig. Het zou zonde zijn om nu al meteen een nieuwe stap te zetten. Ik heb voor het seizoen enkele doelen vooropgesteld en die wil ik behalen, met deze ploeg Europees voetbal afdwingen bijvoorbeeld. Misschien scoor ik na de winterstop niet meer en blijf ik bij Heracles, misschien maak ik er nog tien en versier ik een mooie transfer. Vorig jaar stond ik op ditzelfde tijdstip klaar om uitgeleend te worden door Utrecht (aan Waasland-Beveren, nvdr), ik geraakte geblesseerd en dat plan ging niet door. Uiteindelijk was ik nog belangrijk in de play-offs voor Europees voetbal. Je kunt dus best niet te ver vooruit kijken in het voetbal, heb ik geleerd.' Je bent meestal al een publiekslieveling geweest: bij Lokeren, bij NAC, bij Heracles nu weer. Enkel bij Utrecht niet, waar je soms werd uitgefloten. Heb je daar al een verklaring voor gevonden? Dessers: 'Neen. De perceptie is dat ik daar mislukt ben, maar uiteindelijk heb ik daar best nog veel gespeeld en gescoord. Ik heb genoeg mooie momenten beleefd bij Utrecht en er echte vrienden gemaakt, wat toch bijzonder is in het voetbal: Joris van Overeem, Mark van der Maarel, Lukas Görtler, mijn kamergenoot op afzondering. 'Er had zeker meer ingezeten, maar de omstandigheden zaten ook niet mee. Trainerswissels, andere systemen, waardoor ik meer op de flank speelde... niet mijn ding, want dan moet ik achter de back van de tegenstander aan. Ik kwam te weinig zelf in de zestien, waar mijn kwaliteiten liggen. Maar eerlijk: mijn veldspel was dikwijls te weinig. Enkel mijn begin en mijn eindperiode waren goed, daartussenin was het oké. ' Wat deed het met jou om uitgefloten te worden? Dessers: 'Ik ben kritisch genoeg voor mezelf om te weten wanneer ik slecht speel, maar soms begonnen ze te fluiten als ik maar één foute bal gaf. Een klein groepje, maar je hoort het wel. Plezant is anders en zeker in een mindere periode, waarin je geen basisstek hebt, knaagt zoiets aan je vertrouwen. Dat is een vicieuze cirkel: doordat je jezelf te veel wil bewijzen, ga je zaken forceren. Als spits mag je eigenlijk niet te veel nadenken, moet je intuïtief kunnen voetballen. Ik heb met een mental coach gesproken bij Utrecht. Leren loslaten. Vroeger las ik de kranten, daar ben ik mee gestopt.' Wordt onderschat hoe randzaken kunnen meespelen in mindere prestaties van voetballers? Dessers: 'Absoluut! Harde kritiek kan carrières kraken. Iemand die niet goed speelt kan nog dieper in de put geduwd worden en daar niet meer uitraken. Dat beseffen supporters soms niet. Zeker met de opkomst van social media is dat erger geworden. Je moet maar eens reacties op wedstrijdverslagjes lezen: hoe spelers soms afgebrand worden, dat vind ik schandalig en zelfs mensonterend. Ik kan maar niet begrijpen hoe je als mens zoiets kan schrijven over een ander mens. Dergelijke reacties komen ook altijd bij de speler terecht, zelfs als die dat niet wil.' Heb je al ploegmaats zien kraken? Dessers: 'Ik ken een paar spelers die hoopten dat ze niet meer opgesteld werden, omdat ze schrik hadden voor reacties. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van supporters. Uiteindelijk zijn voetballers ook maar mensen, met hun gevoeligheden, die toevallig goed op een bal kunnen trappen. En ik ken geen enkele voetballer die bewust slecht speelt.' Zelf ga je soms te rade in psychologieboeken. Dessers: 'Ik heb eens soort alfabet van de sportpsychologie gelezen en bij de f stond het woordje flow, een hoofdstuk waar ik veel uitgehaald heb. Als spits moet je in een flow geraken, waarin je handelingen automatisch uitvoert. Dat is het gevoel dat ik nu beet heb bij Heracles. Als spits moet je op de juiste seconde op de juiste plaats staan om te scoren, dat is pure kansberekening. Zot hoe intuïtief je zoiets kan doen als spits, maar ik heb dat altijd gehad, al van bij de beloften van OHL. Erik ten Hag zei me eens dat ik de top mag ambiëren als ik de rest van mijn spel op hetzelfde niveau krijg als mijn looplijnen en positiespel.' Je hebt rechten gestudeerd en je werkt samen met Stijn Francis, die als makelaar voor een cleanere voetbalwereld ijvert. Betekent dat dat jij contractonderhandelingen ook van nabij opvolgt? Dessers: 'Bij de laatste transfer, van Utrecht naar Heracles, zat ik bij de onderhandelingen. Superinteressant. Mijn contracten voor vastgoed regel ik ook zelf, zoals de verhuur van mijn appartement in Antwerpen. Stijn Francis heeft me trouwens al eens gevraagd om later bij het makelaarskantoor aan de slag te gaan. Zelf heb ik nog geen wantoestanden meegemaakt bij transfers. Maar je leert al doende bij, ik weet nu bijvoorbeeld dat het belastingsysteem in Nederland anders in elkaar zit dan in België, hetzelfde voor de pensioenspaarregeling.' Jij bent afgelopen zomer in een ruildeal betrokken, geen afkoopsom. Hoe vond je dat? 'In het begin vreemd. Ik kreeg telefoon van Utrecht om te zeggen dat ik 's avonds op gesprek kon bij Heracles. Een ruildeal, zei men. Ik schrok. Maar ik wilde naar Heracles, dus oké. Ik denk dat deze constructie voor Heracles mooi uitdraait. ( lacht) En ik zit bij een fijne club, dus ik ben ook gelukkig.'