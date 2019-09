Niet altijd de allergrootsten, maar toch bewonderd. Omdat ze net dat ietsje meer hebben. Humor. Een uitgesproken mening. Of iets tragisch. Cultfiguren in het voetbal, aflevering 4: Eric Cantona.

Het was eind november 1992 en er hing een dikke mist over The Cliff, het oefencentrum van Manchester United. Hij stapte de kleedkamer binnen en keek met half dichtgeknepen ogen naar zijn nieuwe ploegmaats. Borst vooruit en kin omhoog, alsof hij dacht: 'Ik ben Eric Cantona. Hoe goed zijn jullie? Zijn jullie goed genoeg om met mij te voetballen?'

...