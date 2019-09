Niet zesvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier of uitdager Thierry Neuville, maar Ott Tänak lijkt op weg naar de wereldtitel rally.

Tussen 2004 en 2012 tekende Sébastien Loeb in zijn Citroën voor 9 opeenvolgende wereldtitels, zijn landgenoot Sébastian Ogier was in de Volkswagen (2013-2016) en Ford (2017-2018) goed voor 6 titels op rij, maar met nog vier rally's voor de boeg kan alleen een mirakel nog voor een 15e opeenvolgende Franse wereldtitel zorgen. In de WK-tussenstand staat Ogier momenteel derde met 162 punten en onze landgenoot Thierry Neuville (172) tweede, maar op ruime afstand van de superieure Ott Tänak (205). En de kans is groot dat de Est, die vijf van de tien rally's won, in Marmaris (1...