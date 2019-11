Hoofdredacteur Jacques Sys ziet dat trainerswissels vaak een ommekeer brengen, maar dat de trainer daar niet per se voor hoeft ontslagen te worden.

Trainers staan dezer dagen onder druk. Het zijn en blijven wegwerpartikelen, eeuwige martelaars die vaak opdraaien voor fouten van anderen. En niet altijd hebben die wissels effect. Althans niet in de punten. Neem Cercle Brugge dat onder Bernd Storck in vier wedstrijden slechts één punt pakte. Er zit meer lijn in het spel, er wordt beter gevoetbald, maar zonder specifieke spits en met een doelman die eerder punten verliest dan wint, staat de Duitser voor een moeilijke opgave. Toch geeft hij de indruk voor een ommekeer te kunnen zorgen. Of neem Waasland-Beveren waar Arnauld Mercier eerst vier matchen ongeslagen bleef, maar nu met vier nederlagen op rij constateerde dat de dagelijkse realiteit is teruggekeerd. Ook al krijgt de ploeg meer kansen da...