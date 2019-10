Bij de Zweedse eersteklasser, twee seizoenen geleden nog een sensatie in de Europa League, wordt gevreesd voor de toekomst.

Amper twintig maanden is het geleden. Op 22 februari 2018 verslaat Östersunds FK, het team van de Engelse manager Graham Potter (44), in het Emirates Stadium Arsenal met 1-2. Maar door de (logische) 0-3-zege van de Gunners een week voordien slagen de Zweden er niet in zich te plaatsen voor de laatste zestien in de Europa League. Daarmee kwam een einde aan een...