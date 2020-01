Kento Momota (25) werd in 2016 wegens illegaal gokken geschorst en miste daardoor de Spelen, maar straks is de Japanner in eigen land topfavoriet voor de olympische badmintontitel.

Kento Momota knikte bevestigend naar enkele journalisten, die opmerkten dat 2019 zijn beste seizoen was sinds 2011, toen hij als zeventienjarige brons won op de World Junior Championships in Taipei. Hij pakte dit seizoen elf titels, een record in het internationale badminton, met als hoogtepunten de wereld- en Aziatische titel en winst op de prestigieuze All England Open. Van zijn 73 wedstrijden verloor hij er amper zeven. 'Ik heb mezelf verbaasd en had niet verwacht dat ik ook beter zou doen dan Lee Chong Wei, die in 2010 tien toernooien won. Maar ik moet bescheiden blijven. De Maleisiër was een legende, die ik als speler en als mens toch hoger inschat.' Op het palmares van Momota ontbreekt nog één individuele titel, olympisch goud, maar dat zet de tweevoudige wereldkampioen volgens analisten volgend jaar recht. Tenzij hij geblesseerd of in een nieuwe schandaal betrokken geraakt, want ook in 2016 werd hij na zijn bronzen medaille op het WK tot het selecte kransje van favorieten voor Rio gerekend. Tot hij enkele maanden voor de Spelen, in april, toegaf dat hij geregeld gokte in een illegaal casino in de Japanse hoofdstad. Onschuldig, want in zes bezoekjes had hij amper 4000 euro verloren, maar een ernstig vergrijp in Japan, waar het verbod op casino's zelfs in de grondwet is opgenomen en gevangenisstraffen tot drie jaar geen uitzondering zijn. Hij moest meer dan een jaar geschorst toekijken, maar verontschuldigde zich publiekelijk en aanvaardde zijn straf nederig. 'Wanneer ik op die periode terugkijk, heb ik nog altijd spijt en moet ik blij zijn dat ik een tweede kans heb gekregen.' Tijdens zijn schorsing was hij in juli 2017 weggezakt naar plaats 282 op de wereldranglijst, dertien maanden erna stond hij na een spectaculair parcours helemaal bovenaan. Nog altijd.