De gewezen Spaanse interimbondscoach is de opvolger van de doorgestuurde Leonardo Jardim.

Zelfs een spectaculaire 5-1-zege tegen Lille OSC op 21 december kon het vel van de 45-jarige Portugees niet redden. Nadat Leonardo Jardim eerder al in oktober 2018 werd ontslagen, onderging hij amper veertien maanden later hetzelfde lot. De oud-trainer van Sporting CP, die AS Monaco in 2017 naar de titel loodste en de halve finales van de CL, behoedde AS Monaco sinds januari 2019 - na het ontslag van Thierry Henry - voor degradatie. Dit seizoen haalde hij na 18 speeldagen 28 punten, op 5 van het als derde geklasseerde Rennes. Het tussentijdse rapport was niet naar de zin van vooral vicevoorzitter Oleg Petrov, sinds februari vorig jaar in dienst. Petrov mikte hoog en wilde Mauricio Pochettino, maar slaagde daar niet in. Marcelo Gallardo (River Plate) en Marcelino haakten zelf af. Daardoor begint Robert Moreno (42, die tekende tot 2022) aan zijn eerste clubopdracht als sportief eindverantwoordelijke. Hij beantwoordt aan het profiel van Petrov: een jonge trainer, die wil investeren en de ploeg naar een plaats op het podium moet begeleiden. Catalaan Moreno fungeerde van maart tot november vorig jaar als Spaans interimbondscoach toen bondscoach Luis Enrique ontbrak wegens de ernstige ziekte van zijn dochtertje. Moreno kwalificeerde zich met Spanje voor het EK door 9 interlands niet te verliezen en 23 op 27 te halen, maar kreeg bij de terugkeer van Enrique te horen dat er geen plaats meer voor hem was in de technische staf. Moreno moest opkrassen. Wordt AS Monaco voor hem een springplank naar hoger, zoals dat eerder voor Arsène Wenger, Jean Tigana, Claude Puel en Didier Deschamps is gebleken? Zijn troeven: een uitstekende peoplemanager, die uitgaat van spelen op balbezit in een 4-3-3 of 4-4-2, maar ook maximaal gebruik maakt van videomateriaal. Moreno werkte mee aan de uitwerking van Mediacoach, het belangrijkste observatiemiddel om tegenstanders te volgen die aan alle Spaanse trainers ter beschikking wordt gesteld.