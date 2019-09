Vanavond wordt Vincent Kompany geëerd voor elf trouwe dienstjaren bij Manchester City. Voetballers en andere genodigden komen van ver om de testimonial van de huidige speler-trainer van Anderlecht bij te wonen. Maar welke impact had Kompany in Engeland en in hoeverre was hij toen al een trainer?

Roberto Martínez herinnert het zich nog goed. België zat in de voorbereiding op het kwartfinaleduel met Brazilië tijdens het WK van vorig jaar, toen de bondscoach een bespreking hield om allerlei spelhervattingen met zijn team door te nemen. Er was echter één afwezige: Vincent Kompany had zich, zeer uitzonderlijk, verslapen en miste zo de instructies van Martínez en zijn assistent Thierry Henry. Het bleek dat de verdediger een slaappil had genomen om tot een goeie nachtrust te komen. 'De nacht ervoor had hij niet kunnen slapen', vertelde Martínez het verhaal onlangs aan de Daily Mail. Nooit eerder had Kompany een teambespreking gemist. Eenmaal wakker zocht de nummer 4 het technische tweetal op om zich bij te laten praten. Kompany kwam toen zelf ook met een tactische suggestie die uiteindelijk een belangrijke bijdrage zou leveren aan de overwinning van de Rode Duivels. Net voor het WK was de Braziliaanse bondscoach Tite namelijk op bezoek geweest bij Manchester City en Kompany was zich ervan bewust dat zij bij corners de defensieve strategie van City hanteerden. Cruciale informatie, zo bleek. Martínez: 'Brazilië verdedigde op een manier waarmee Kompany zeer bekend was en hij wist een zwak punt in dat systeem bloot te leggen, wijzend op de mogelijkheid om bij een hoekschop een run te maken voorbij de mensen vlak bij de eerste paal.'

...