Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, de nummers één en twee van het wereldkampioenschap, vertrekken ook in Spa-Francorchamps als topfavoriet. Maar met Max Verstappen (21, Red Bull) en Charles Leclerc (21, Ferrari), dé revelaties in de slipstream van Mercedes, is een verrassing nooit uitgesloten.

Geen vloek, niet roepen of tieren. Een en al rust. 'Het was onze dag niet. Jammer. Ik was zo dicht bij mijn kinderdroom, een grand prix in de formule 1 winnen. Maar het mocht niet zijn. Hopelijk mag ik die dag ooit nog beleven.' Zelden gezien of gehoord, de manier waarop Charles Leclerc zijn pechdag in Bahrein analyseerde. Hij had de kwalificaties gedomineerd, moest in de eerste ronde twee plaatsen inleveren, maar zette vanaf ronde twee orde op zaken.

...