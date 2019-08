Vorige week overleed Felice Gimondi onverwacht op 76-jarige leeftijd. Tot groot verdriet van zijn eeuwige rivaal en vriend Eddy Merckx.

Tour 1975. In de bergrit naar Pra Loup stort Eddy Merckx in op de slotklim. De eerste die hem voorbijsteekt: Felice Gimondi. Met een mengeling van ongeloof en respect staart de Italiaan secondenlang naar de Belg. Nog niet beseffend dat dat het einde van een tijdperk is waarin Merckx iedereen, inclusief Gimondi, had overvleugeld. Waarin die met zijn klasse en kannibalistische trekjes de lekkerste stukken van het wielerbuffet opschrokte, Gimondi achterlatend met de restjes.

...