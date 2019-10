Sinds Frank Vercauteren neerstreek op Neerpede pakte Anderlecht 6 op 6 in de competitie. Hoe heeft hij op korte tijd paars-wit gereanimeerd?

Een dag voor de verplaatsing naar Charleroi gebruikt het management van Anderlecht zijn veelbeproefde recept: een crisis verdoezelen met de komst van een clubicoon. Op die manier waren Pär Zetterberg, Vincent Kompany en Frank Arnesen binnengedruppeld bij Anderlecht en deze keer is het de beurt aan Frank Vercauteren om terug te keren naar het oude nest. Het werkvolk op Neerpede heeft de omwenteling niet zien aankomen en net als bij Kompany hebben de topmensen de aanstelling van Vercauteren tot in de laatste minuten kunnen stilhouden. Vreemd genoeg valt ook Arnesen compleet uit de lucht. Laat staan dat hij weet dat hij op straat gezet zal worden. De Deense zestiger trakteert zijn medewerkers op taart en hij gedraagt zich veel te euforisch voor iemand die weet dat hij zijn job zal verliezen. Maar de zoveelste dienstbeëindiging doet intern al lang geen vragen meer rijzen. Sinds de intrede van Marc Coucke zijn de mensen gewend geraakt aan een defilé van ontslagen werknemers. Het is haast een running gag geworden op Neerpede: wie kunnen ze nu nog elimineren?

...