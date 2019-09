Steeds meer Franse spelers trekken naar de Bundesliga. Hoe komt dat?

27 Franse voetballers telde het weekblad France Football vorige week al in de Duitse eerste klasse, een record sinds de oprichting van de Bundesliga in 1963. Frankrijk is zo, na Oostenrijk (33 spelers), het best vertegenwoordigde land. Opmerkelijk, aangezien er zes jaar geleden slechts... drie Franse spelers in de Bundesliga actief waren: Franck Ribéry (Bayern München), Mathieu Delpierre (Ho...