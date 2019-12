Fraser Hornby (20) ontwikkelde zich de voorbije jaren van verdedigende middenvelder tot diepe spits. De van Everton FC gehuurde Schot wil doorbreken bij KV Kortrijk, dat het vanavond in de Croky Cup opneemt tegen Union.

Hij kwam pas eind augustus aan, hij moest toen nog twintig worden, maar het was op het oefenveld snel duidelijk dat Fraser Hornby bruikbaar zou zijn. Op speeldag 8, tegen KV Mechelen, debuteerde hij voor KVK, en op speeldag 10, tegen STVV, maakte hij zijn eerste twee doelpunten. 'Ik was hier snel thuis', vertelt hij in Balthazar, een café-bistro langs de Leie in de buurt van zijn appartement. 'Iedereen maakte het mij makkelijk, ik voelde me heel welkom. Zelf ben ik in Kortrijk aangekomen met een open mind en met frisse ogen, zonder mij veel voorstellingen te maken van hoe het hier zou zijn. Het niveau op training was heel hoog, merkte ik. Er was mij vooraf gezegd dit een veeleisende, heel fysieke competitie is en dat bleek ook in de eerste wedstrijden.'

...