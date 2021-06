Vanaf 1 juli kunnen werkloze voetballers in een professionele omkadering werken aan hun zoektocht naar een nieuwe club.

Toen Jelle Van Damme bijna twee jaar geleden voor het laatst in actie kwam met Lokeren, wist hij nog niet of hij verder zou gaan als profvoetballer. Er restte hem toen niets dan in zijn eentje zijn conditie op peil houden, in huis, bij de plaatselijke sportclub of in de bossen. Straks wordt dat anders. Voetballers die over een paar weken einde contract zijn, kunnen vanaf 1 juli terecht bij de Free Pro Players FC, die wel nog op zoek moeten naar een geschikte locatie nadat de gesprekken met Lokeren dat het initiatief eerst zou huisvesten plots vastliepen. Daarmee heeft, in navolging van alle ons omringende voetballanden, België ook een initiatief voor werkloze profs. Waarom het zo lang geduurd heeft, weet ook Jelle Van Damme, die het project genegen is en via de sociale media promoot als special ambassador, niet. Dat werkloze profvoetballers zoals andere werklozen maar moeten aankloppen bij de VDAB en een herscholing volgen, vindt hij een beetje kort door de bocht: 'Wie op zoek is naar een nieuwe club, moet in professionele omstandigheden zijn conditie onderhouden, om niet uit de boot te vallen. Dit is een fantastisch initiatief voor spelers die nog in het vak willen blijven. In groep onder begeleiding op niveau werken is altijd beter dan op je eentje, want het betreft toch een ploegsport.' Oprichter Lode Leirens kreeg het idee toen hij op cijfers stootte die aangaven dat in oktober 2020 liefst 35 voetbalprofs werkloos waren, en vermoedde dat dat aantal door corona wel eens zou kunnen oplopen. Leirens, die al meer dan twintig jaar actief is in de banksector en enkel vertrouwd was met voetbal op provinciaal niveau, ging vanaf december aan de slag. Hij kreeg als partners de Pro League en spelersvakbond Sporta mee en voerde ook verkennende gesprekken met de VDAB.Hij stelde vast dat de bereidheid om iets speciaals te doen voor een als geprivilegieerde groep beschouwde profvoetballers vandaag niet op een breed maatschappelijk draagvlak kan steunen. 'Al zijn het niet allemaal Jelle Van Dammes die zonder club vallen. Zo'n jongen wiens contract bij Waasland-Beveren afloopt, praat al over heel andere bedragen.' Maandag werden de profclubs ingelicht dat hun eindecontractspelers vanaf 1 juli vijf tot zes keer per week aan de slag kunnen, onder begeleiding van trainer Karel Fraeye, die tot halfweg vorig seizoen trainer was van Lokeren. Spelers krijgen materiaal, huisvesting en een aangepast trainingsprogramma. Er is ook medische begeleiding voorzien, plus de mogelijkheid tot ontbijt en lunch. Enkel voor die medische begeleiding en lunch en/of ontbijt moet eventueel een kleine bijdrage worden geleverd, de rest is gratis. Voorwaarde is wel dat het om spelers gaat die vorig seizoen een profcontract hadden op het niveau van 1A, 1B of eerste nationale. Ook buitenlandse voetballers die in ons land resideren en tijdelijk zonder club zitten, zijn welkom, net als Franstalige of anderstalige spelers uit het zuiden van het land. In principe betreft het een project voor drie jaar, met een proefperiode tot begin januari, waarna een evaluatie volgt. Om praktische redenen kan het project maar van start gaan zodra zich twaalf spelers aanmelden. Het is ook de bedoeling om een eigen stamnummer aan te vragen, zodat de werkloze profs ook oefenwedstrijden kunnen afwerken. Daartegenover staat dat van de geïnteresseerde spelers wel een engagement wordt verwacht. Het is niet de bedoeling dat ze zich slechts af en toe melden, maar dat ze dat doen met de intentie om alle trainingen en eventuele wedstrijden mee te doen, tot ze een nieuwe club hebben gevonden of kiezen voor een andere job. Wie interesse heeft, moet zich inschrijven bij Lode Leirens zelf, via lode.leirens@hotmail.com.