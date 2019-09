Club Brugge opent tegen Galatasaray Spor Kulübü zijn tweede opeenvolgende campagne in de Champions League. Een club van records: titels, bekers, fans en... schulden.

Ze waren met meer dan 25.000, dolgedraaide supporters van Galatasaray die in en rond de nieuwe luchthaven van Istanbul Radamel Falcao stonden op te wachten. Nieuwsgierig naar een arm, een been of een gezicht van de Colombiaanse aanvaller. El Tigre had zijn handtekening nog niet gezet, maar speelde zijn rol van volksmenner perfect. In een stijlvol wit hemd, met geel-rode sjaal rond de nek, zweepte hij de massa op. In vintage Galatasaraystijl. Hij klapte in de handen, sprong in de lucht en schreeuwde als een bezetene de bijnaam van de club: ' Cim Bom Bom. Cim Bom Bom. ' En zou dat de dag erna, in het Türk Telekom Stadyumu, nog eens overdoen. Voor 40.000 fans.

