Opgeleid bij Lyon en doorgebroken bij Sochaux: Gentspeler Elisha Owusu klimt gestaag naar de voetbalhemel. Een terugblik op het vrome parcours van de predikantenzoon.

Hij draagt een militair uitziend camouflagehemd, alsof hij wil aangeven dat hij geen luiwammes is. Het is half juni en Elisha Owusu (21) tekent een contract voor vier jaar bij KAA Gent, dat een miljoen euro betaalt voor de verdedigende middenvelder van Olympique Lyon (dat 20 procent krijgt bij een eventuele doorverkoop). De jongen is beloftevol. Genoeg voor Gent, dat hem tot titularis bombardeert, maar niet genoeg voor Lyon, dat hem wel in de gaten houdt tijdens zijn uitleenbeurt aan tweedeklasser Sochaux. Dat kende een matig seizoen en wist zich maar met moeite te redden. Owusu werkte er 33 wedstrijden af.

...